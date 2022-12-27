Долго не могли прийти в себя: как "хлопок" в Энгельсе повлиял на планы россиян относительно новой атаки

На российском аэродроме в Энгельсе 26 декабря произошел "хлопок". Взрывы на авиабазе, где Россия держит самолеты стратегической авиации, повлияли на планы оккупантов относительно обстрелов.

Об угрозе обстрелов в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Россия продолжает удерживать в Черном море определенное количество кораблей, среди которых есть носители "Калибров". В ОК "Юг" информировали о залпе в 16 "Калибров".

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Россия рассредоточила самолеты после "хлопка" в Энгельсе

В то же время после "хлопка" в Энгельсе, как сообщил Игнат, самолеты стратегической авиации в России были рассредоточены. Он отметил, что в Энгельсе все же остается несколько самолетов, но часть из них передислоцированы на другие аэродромы.

Также спикер констатировал, что после "хлопка" в Энгельсе активность вражеской авиации к вечеру была уменьшена. "Не было видно даже тактической авиации", – сказал Игнат.

Он предполагает, что возможно, оккупанты не могли прийти в себя от того "хлопка". В Воздушных силах не могут точно сказать, как "хлопок" повлиял на оккупантов. Игнат отметил, что, возможно, россияне сделают какие-то коррективы.

Игнат подчеркнул, что угроза обстрелов никуда не миновала. "Оккупанты не оставили своих коварных намерений. Возможно, где-то под новогодние праздники, возможно, в какие-то другие даты... чтобы бить по нашей инфраструктуре, чтобы сломать украинский народ", – сказал представитель Воздушных сил.

Он подчеркнул, что авиация – это высокомобильный вид войск, которым не нужно много времени, чтобы заправиться, зарядить ракеты и вылететь и через несколько часов быть на боевом курсе и нанести удар.

Что известно о "хлопке" в Энгельсе