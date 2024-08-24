Россияне прокололись: что указывает на запланированную провокацию вблизи Запорожской АЭС

В России сообщили, что Украина якобы пыталась нанести удар по Запорожской АЭС. Неподалеку от этого места вспыхнул пожар, однако кремлевская власть не предоставила никаких фактов, подтверждающих причастность нашего государства.

Независимый эксперт по ядерной энергетике и безопасности Ольга Кошарная рассказала 24 Каналу, что через 23 минуты после возгорания неподалеку от АЭС министерство иностранных дел России выдало пресс-релиз об этом событии. Она отметила, что в течение часа официальные учреждения Кремля выдали еще 5 таких заявлений, что указывает на подготовленную провокацию.

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Манипуляции России

С места, где охлаждают воду для безопасности Запорожской АЭС, в небо поднимался густой черный дым. Ольга Кошарна предположила, что пожар был организован, чтобы были яркие видео и фото для пропагандистских каналов.

Россия, вероятно, ожидала, что это испугает западных партнеров Украины и они начнут давить на нас относительно событий в Курской области. Однако в градирне (сооружение для охлаждения воды – 24 Канал) не было и нет радиоактивных или ядерных материалов,

– отметила независимый эксперт по ядерной энергетике.

Она подчеркнула, что градирня построена за 1,5 – 2 километра от реакторов. Пожар там не может вызвать никакой опасности АЭС. Единственной целью могла быть информационная война России.