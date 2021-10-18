Россия останавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает офис в Москве
Источник:ТАСС
Россия с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО, расположенного в Брюсселе. К тому же Россия закроет информационное бюро альянса в Москве.
После закрытия представительств контакты Россия и НАТО будут поддерживать через посла России в Бельгии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
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"Это зеркальные шаги на действия НАТО"
Такое решение Москвы связано с решением Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО. Как сказал Лавров, о том, что зеркальные шаги вскоре будут, Россия сразу же предупредила.
У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО,
– сказал Лавров.
Работа постоянного представительства будет прекращена 1 ноября или на несколько дней позже.
НАТО выслало 8 дипломатов России
- 6 октября НАТО сообщило, что высылает 8 российских дипломатов при Альянсе. Как сообщило НАТО, эти люди занимались шпионажем в пользу России.
- Как рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, все эти люди работали на российскую разведку.
- Следовательно, при НАТО тогда оставили лишь 10 сотрудников из России.
- В России сразу же пообещали отреагировать на действия НАТО и вскоре дать ответ.