Россия останавливает работу своего представительства при НАТО и закрывает офис в Москве

Россия с 1 ноября прекратит работу своего постоянного представительства при НАТО, расположенного в Брюсселе. К тому же Россия закроет информационное бюро альянса в Москве.

После закрытия представительств контакты Россия и НАТО будут поддерживать через посла России в Бельгии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Кстати В Кремле назвали вступление Украины в НАТО наихудшим сценарием

"Это зеркальные шаги на действия НАТО"

Такое решение Москвы связано с решением Альянса отозвать 8 сотрудников России при НАТО. Как сказал Лавров, о том, что зеркальные шаги вскоре будут, Россия сразу же предупредила.

У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы прекращаем работу своего постоянного представительства при НАТО,

– сказал Лавров.

Работа постоянного представительства будет прекращена 1 ноября или на несколько дней позже.

НАТО выслало 8 дипломатов России