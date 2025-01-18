Россия осуществила массированный удар по Киеву: повреждены здания и водопровод

Россияне нанесли массированный удар по Киеву утром 18 января. В столице повреждена гражданская инфраструктура и водопровод.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. К сожалению, в результате российской атаки есть жертвы и пострадавшие.

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Какие последствия атаки на Киев

Российские войска совершили очередной массированный обстрел столицы. В результате атаки пострадал Шевченковский район столицы.

Последствия атаки на Киев / Фото ГСЧС

Там произошло возгорание трех автомобилей, еще десять автомобилей получили повреждения. Кроме того, повреждена гражданская инфраструктура.

Есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован,

– говорится в сообщении.

Предварительно, в результате атаки погибли 3 человека, еще трое – получили ранения. Заметим, что по информации начальника Киевской МВА Тимура Ткаченко, жертвами российского террора стали 4 человека.

В ГСЧС сообщили, что на месте удара работают 84 спасателя и 22 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

К слову, российские войска также ударили по Запорожью. Около 6:01 в городе прогремели взрывы, о чем сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По предварительной информации, враг атаковал объект инфраструктуры в центре города. В результате обстрела частично разрушено админздание одного из промышленных предприятий, повреждены жилые дома и частный транспорт. Ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Одна женщина находится в тяжелом состоянии, еще две женщины и трое мужчин получили ранения средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают пять бригад скорой помощи.

Добавим, что вчера, 17 января, оккупанты нанесли смертельный удар по Кривому Рогу. По предварительной информации враг атаковал ракетами "Искандер-М".

В результате удара по Кривому Рогу погибли четыре человека – три женщины и один мужчина. Ранения получили 14 человек, среди них четверо детей. Пятерых пострадавших госпитализировали, другим оказали медицинскую помощь на месте.

Также повреждены четыре многоэтажных дома, 17 частных домов, три хозяйственные постройки и 11 автомобилей.