Россия отказала в экстрадиции Януковича, но Украина готовит повторное обращение

Россия отказалась экстрадировать президента-беглеца Виктора Януковича по запросу Украины. Однако Офис генпрокурора подаст еще один запрос.
Ранее в Госбюджет поступили деньги Януковича – 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире одного из украинских телеканалов.
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Однако по этому вопросу еще продолжаются суды.
1,5 миллиарда долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело в отношении этих денег,
– сказала Венедиктова.
Дело Януковича: что известно
- Еще в января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.
- Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции президента-беглеца.
- Печерский районный суд Киева по ходатайству 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста.
- Впрочем Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил это решение. В суде объяснили, что прокурор не доказал факта объявления Януковича в международный розыск.
- Кстати, Апелляционный суд таки признал законным содержание под стражей в качестве меры пресечения.