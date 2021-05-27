Россия отказала в экстрадиции Януковича, но Украина готовит повторное обращение

Россия отказалась экстрадировать президента-беглеца Виктора Януковича по запросу Украины. Однако Офис генпрокурора подаст еще один запрос.

Ранее в Госбюджет поступили деньги Януковича – 1,5 миллиарда долларов. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова в эфире одного из украинских телеканалов.

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Однако по этому вопросу еще продолжаются суды.

1,5 миллиарда долларов "зашли" в госбюджет. У нас идет судебное дело в отношении этих денег,

– сказала Венедиктова.

Дело Януковича: что известно

Еще в января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам тюрьмы.

Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции президента-беглеца.

Печерский районный суд Киева по ходатайству 4 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде заочного ареста.

Впрочем Киевский апелляционный суд 16 ноября 2020 года отменил это решение. В суде объяснили, что прокурор не доказал факта объявления Януковича в международный розыск.

Кстати, Апелляционный суд таки признал законным содержание под стражей в качестве меры пресечения.