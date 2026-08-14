"Нецелесообразно": Россия отклонила предложение Турции о перемирии на Черном море

Россия отклонила предложение Турции о перемирии на Черном море. Там говорят, что не видят целесообразности возвращаться к "Черноморской инициативе" образца 2022 – 2023 годов и приостанавливать боевые действия в Черном море.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя МИД России Марию Захарову и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Что заявили в России?

У Захаровой поинтересовались, получала ли российская сторона предложение от Турции ввести мораторий на военные действия в Черном море и готова ли она рассмотреть такой вариант.

"Если речь идет об односторонней схеме образца 2022 – 2023 годов, более известной как "Черноморская инициатива", в соответствии с которой Москва приостановила боевые действия в Черном море, а точнее – ответные меры по защите российской портовой инфраструктуры и энергетических объектов, то возвращаться к этому варианту нецелесообразно", – ответила она.

Условием реализации договоренности были аналогичные ответные меры другой стороны. Россиянка заявила, что они якобы "как раз и не состоялись".

Захарова добавила, что недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил СМИ о передаче российской и украинской сторонам турецких предложений о введении моратория на военные действия в Черном море. Однако, по ее словам, Россия так и не получила формального турецкого обращения по официальным каналам.

Между тем Лавров обвинил Турцию и США в отсутствии реакции на украинские атаки в Черном море

Но не мы это начали. Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или гражданскому судну наносит удар дрон ВСУ, когда эти же дроны неоднократно атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая по судам, имеющим отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты не заявляют о том, что действия украинских террористов неприемлемы,

– заявил российский министр.

По его словам, непублично Турция и вице-президент США Вэнс якобы прислали сигналы Украине относительно Каспийского трубопроводного консорциума и просили не трогать его.

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К слову, в беседе с 24 Каналом военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко высказал мнение, что недавний удар по портовой инфраструктуре Новороссийска, в частности по объектам, которые использовались для отгрузки сельскохозяйственной продукции, стал болезненным для России. Поэтому Кремль может вынашивать планы, как достичь договоренности о работе "зернового коридора", то есть о прекращении огня на воде.