Выпускников курсов склоняют к подписанию контракта с вооруженными силами

В украинской разведке сообщили, что в Белгороде и Белгородской области было открыто 500 кадетских классов и около 1000 юноармейских классов.

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Кроме того, в Белгороде на базе местного отделения ДОСААФ открыты курсы начальной военной подготовки для тех, кто желает служить в армии, однако не имеет соответствующего опыта.

Как сообщили украинские разведчики, выпускников таких курсов склоняют к подписанию контракта с вооруженными силами россии.

россия может перейти к вербовке наемников из тюрем

российская армия ежедневно несет бешеные потери в войне против Украины. В Генштабе ВСУ утром 17 июля сообщили, что армия агрессора уже потеряла 38 300 солдат. Однако потери не останавливают владимира путина, который приказал захватить Харьков и Харьковскую область.

В разведке министерства обороны Великобритании недавно сообщили, что недостаток личного состава может заставить минобороны россии перейти к нетрадиционному комплектованию. Речь идет о наборе персонала из российских тюрем для частной военной компании Вагнера.

К слову Оккупанты устраивают утечки газа в многоэтажках Луганска, чтобы провести мобилизацию

Ранее в разведке министерства обороны Великобритании сообщали, что россияне собирают резервные силы со всей страны, чтобы перебросить их в Украину.

Главное управление разведки МО Украины также информировало, что в россии активизировался набор в частные военные компании. В ЧВК россия начала рекрутировать даже осужденных прямо из мест лишения свободы, чтобы впоследствии отправить их на Донбасс.

В непризнанном Приднестровье россияне агитируют мужчин подписывать контракт с армией россии. Захватчики набирают людей от 19 до 40 лет.

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