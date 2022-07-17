Випускників курсів схиляють до підписання контракту зі збройними силами

В українській розвідці повідомили, що в Бєлгороді та Бєлгородській області було відкрито 500 кадетських класів та близько 1000 юноармійських класів.

До речі Агітують людей у найбідніших регіонах: росія почала проводити альтернативну мобілізацію

Окрім того, у Бєлгороді на базі місцевого відділення ДОСААФ відкрито курси початкової військової підготовки для тих, хто бажає служити в армії, однак не має відповідного досвіду.

Як повідомили українські розвідники, випускників таких курсів схиляють до підписання контракту зі збройними силами росії.

росія може перейти до вербування найманців із в'язниць

російська армія щоденно зазнає шалених втрат у війні проти України. У Генштабі ЗСУ зранку 17 липня повідомили, що армія агресора вже втратила 38 300 солдатів. Однак втрати не зупиняють владіміра путіна, який наказав захопити Харків та Харківську область.

У розвідці міністерства оборони Великої Британії нещодавно повідомили, що нестача особового складу може змусити міноборони росії перейти до нетрадиційного комплектування. Йдеться про набір персоналу з російських в'язниць для приватної військової компанії "Вагнера".

До слова Окупанти влаштовують витоки газу в багатоповерхівках Луганська, щоб провести мобілізацію

Раніше у розвідці міністерства оборони Великої Британії повідомляли, що росіяни збирають резервні сили з усієї країни, аби перекинути їх в Україну.

Головне управління розвідки МО України також інформувало, що в росії активізувався набір до приватних військових компаній. До ПВК росія почала рекрутувати навіть засуджених прямо з місць позбавлення волі, щоб згодом відправити їх на Донбас.

У невизнаному Придністров'ї росіяни агітують чоловіків підписувати контракт з армією росії. Загарбники набирають людей від 19 до 40 років.

Це важливо – путін наказав захопити Харків та область: дивіться відео