Россия открыто угрожает судам, направляющимся в порты Украины

В Кремле взялись откровенно угрожать судам, которые будут направляться в Черноморские порты Украины.

Соответствующее заявление сделало минобороны страны-агрессора 19 июля.

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С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов,

– говорится в сообщении.

В ведомстве террористов добавили, что страны, под флагами которых будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.

"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", – отметило российское минобороны.

Что этому предшествовало

В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения.

Российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.

Предварительно аналитики прогнозировали, что Россия, выйдя из зерновой сделки, будет обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли.

Однако Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков.

Важно! В результате последних российских обстрелов в порту Черноморска было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были вывезти по условиям "зерновой инициативы".