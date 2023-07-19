Россия открыто угрожает судам, направляющимся в порты Украины
В Кремле взялись откровенно угрожать судам, которые будут направляться в Черноморские порты Украины.
Соответствующее заявление сделало минобороны страны-агрессора 19 июля.
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С 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов,
– говорится в сообщении.
В ведомстве террористов добавили, что страны, под флагами которых будут идти суда, будут считаться вовлеченными в войну.
"Низка морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлена временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", – отметило российское минобороны.Важно! В результате последних российских обстрелов в порту Черноморска было уничтожено 60 тыс. тонн зерна, которое должны были вывезти по условиям "зерновой инициативы".
Что этому предшествовало
- В ночь с 18 на 19 июля российские террористы атаковали Украину ракетами и БПЛА "Шахед": в Житомирской области пострадал объект инфраструктуры, в Одесской области - многоэтажки и промышленный порт, в Херсоне горел дом культуры, а в Николаевской области - объекты рекреационной инфраструктуры.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты абсолютно сознательно целили в инфраструктуру зернового соглашения.
- Российская атака вывела из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск. На ее восстановление уйдет не менее года.
- Предварительно аналитики прогнозировали, что Россия, выйдя из зерновой сделки, будет обстреливать порты, инфраструктуру и, возможно, корабли.
- Однако Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков.