россия открыто заявляет, что целью вторжения в Украину является не только Донбасс

россия наконец открыто признала, что планирует захватить не только украинский Донбасс, но и другие территории. Мол, географические задачи так называемой "спецоперации" изменились.

Об этом заявил министр иностранных дел государства-агрессора сергей лавров. Его интервью опубликовали пропагандистские СМИ.

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В том, что планы изменились, лавров обвинил Запад

Конечно, признать, что оккупацию Украины россия планировала заранее, лаврову смелости не хватило. Глава МИД пояснил, что, мол, из-за того, что Запад поставляет Киеву дальнобойное оружие, кремль планирует идти дальше. россияне хотят отодвинуть "линию захваченных территорий" от квазиреспублик.

Особенно цинично прозвучало еще одно заявление так называемого "дипломата". лавров уверяет, что "спецоперация" была неизбежна. Более того, он "почувствовал даже облегчение", когда она началась.