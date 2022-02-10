Россия отменила блокаду Азовского моря прямо посреди встречи "Норманди"
Источник:Андрей Клименко в фейсбуке
В Берлине 10 февраля состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Прямо посреди переговоров Россия отменила блокаду Азовского моря.
Об этом сообщил Андрей Клименко на своей странице в соцсетях. В то же время, он обнародовал документ, направленный агрессором украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.
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Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем,
– отметил журналист.
Россия отменила блокаду Азовского моря / Фото Андрея Клименко
Что известно о встрече "Норманди"
В Берлине 10 февраля около 15 часов началась встреча политических советников лидеров стран-членов "норманской четверки". В составе украинской делегации – глава Офиса Президента Андрей Ермак и первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.
Глава ОП рассказал, что одной из целей на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.Обратите внимание! В Париже 26 января прошла встреча советников. Это были первые переговоры в норманском формате с декабря 2019 года. Они продолжались 8 часов.
Блокада Россией морей: коротко
- Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля.
- В акватории должны пройти так называемые ракетные и артиллерийские "учения". По предварительной информации, никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.
- Алексей Резинков заявил, что Украина ожидает ответ от европейских партнеров. В то же время в ВМС заверили, что готовы к любым провокациям со стороны страны-агрессора.
- В свою очередь Алексей Данилов рассказал, что на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля обсудят эту ситуацию и то, какие риски она несет.
- В МИД Украины проинформировали о решительном протесте из-за блокады морей.
Военно-морские учения России в Черном и Азовском морях: видео
Текст публикации Андрея Клименко:
Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем.