Россия отменила блокаду Азовского моря прямо посреди встречи "Норманди"

В Берлине 10 февраля состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Прямо посреди переговоров Россия отменила блокаду Азовского моря.

Об этом сообщил Андрей Клименко на своей странице в соцсетях. В то же время, он обнародовал документ, направленный агрессором украинскому Центру навигационно-гидрографической информации.

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Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем,

– отметил журналист.



Россия отменила блокаду Азовского моря / Фото Андрея Клименко

Что известно о встрече "Норманди"

В Берлине 10 февраля около 15 часов началась встреча политических советников лидеров стран-членов "норманской четверки". В составе украинской делегации – глава Офиса Президента Андрей Ермак и первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Глава ОП рассказал, что одной из целей на переговорах будет разблокирование работы ТКГ с целью дальнейшего продвижения в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

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Россия хочет закрыть районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля.

В акватории должны пройти так называемые ракетные и артиллерийские "учения". По предварительной информации, никаких коридоров для торговых судов не предусмотрено.

Алексей Резинков заявил, что Украина ожидает ответ от европейских партнеров. В то же время в ВМС заверили, что готовы к любым провокациям со стороны страны-агрессора.

В свою очередь Алексей Данилов рассказал, что на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны 11 февраля обсудят эту ситуацию и то, какие риски она несет.

В МИД Украины проинформировали о решительном протесте из-за блокады морей.

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В Париже 26 января прошла встреча советников . Это были первые переговоры в норманском формате с декабря 2019 года. Они продолжались 8 часов.

Текст публикации Андрея Клименко:

Морские новости о перекрытии Азовского моря. Без комментариев. Все подчеркнуто. Работаем.