В России впервые за 30 лет отменили свое главное авиашоу: чего боятся
Источник:Минобороны Великобритании
Российские оккупанты впервые за 30 лет отменили свое международное авиашоу MAKS. На нем раньше демонстрировали гражданские и военные самолеты.
Шоу раньше проходило в Подмосковье и помогало привлекать новых клиентов. Британская разведка объяснила, по каким причинам его отменили.
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Почему Россия отменила шоу MAKS
Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасностью после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России,
– заявили разведчики.
Кроме того, они отметили, что организаторы, вероятно, осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций.
Разведчики Великобритании также объяснили, что сейчас в России:
- аэрокосмический сектор – страдает из-за международных санкций;
- высококвалифицированных специалистов – мобилизуют на войну.
"Тем временем главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа группы "Вагнера", для которой он был контактным пунктом в министерстве обороны России", – добавили разведчики.
Потери россиян на войне: последние новости
- Только за последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 790 единиц личного состава и десятки единиц техники.
- С начала полномасштабного вторжения Кремль потерял в Украине 315 самолетов и 308 вертолетов.
- Кроме того, во время мятежа Пригожина минуснули российские самолеты и сами вагнеровцы. В частности, они ликвидировали вражеский Ил-22. На его борту находились 10 российских военнослужащих, они погибли. В сети назвали их имена и показали фото ликвидированных. О роли этого самолета для Кремля – читайте по ссылке.