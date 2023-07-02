В России впервые за 30 лет отменили свое главное авиашоу: чего боятся

Российские оккупанты впервые за 30 лет отменили свое международное авиашоу MAKS. На нем раньше демонстрировали гражданские и военные самолеты.

Шоу раньше проходило в Подмосковье и помогало привлекать новых клиентов. Британская разведка объяснила, по каким причинам его отменили.

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Почему Россия отменила шоу MAKS

Шоу, вероятно, было отменено в основном из-за серьезных беспокойств безопасностью после недавних атак беспилотных летательных аппаратов в России,

– заявили разведчики.

Кроме того, они отметили, что организаторы, вероятно, осознавали потенциальный ущерб репутации, если на мероприятие приедет меньше международных делегаций.

Разведчики Великобритании также объяснили, что сейчас в России:

аэрокосмический сектор – страдает из-за международных санкций;

высококвалифицированных специалистов – мобилизуют на войну.

"Тем временем главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал Сергей Суровикин не появлялся на публике после неудачного мятежа группы "Вагнера", для которой он был контактным пунктом в министерстве обороны России", – добавили разведчики.

Потери россиян на войне: последние новости

Только за последние сутки Россия потеряла на войне в Украине 790 единиц личного состава и десятки единиц техники.

С начала полномасштабного вторжения Кремль потерял в Украине 315 самолетов и 308 вертолетов.

Кроме того, во время мятежа Пригожина минуснули российские самолеты и сами вагнеровцы. В частности, они ликвидировали вражеский Ил-22. На его борту находились 10 российских военнослужащих, они погибли. В сети назвали их имена и показали фото ликвидированных. О роли этого самолета для Кремля – читайте по ссылке.

Российские СМИ еще в мае 2023 года писали об отмене крупнейшей авиационной выставки МАКС. Шоу должно было проходить 25 – 30 июля в подмосковном Жуковском. Причины отмены пропагандисты традиционно не назвали. Только заверили, что переносят шоу вроде бы на следующий год.