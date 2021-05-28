Россия отменяет разрешения на рейсы, летящие в обход Беларуси: в Австрии потребовали объяснений

Россия отказалась пропускать рейсы австрийской и французской авиакомпаний, которые летели в Москву в обход воздушного пространства Беларуси. Австрия возмутилась такими действиями России и призвала объяснить свою позицию.

В МИД Австрии назвали действия России непонятными. Дипломаты призвали Москву разъяснить свою позицию, добавив, что все полеты в Россию и обратно должны выполняться без проблем.

Важно У Беларуси и России – похожие модели поведения, – генсек НАТО

Министерство иностранных дел Австрии потребовало от России разъяснений из-за отказа выдать рейсу авиакомпании Austrian Airlines из Вены в Москву разрешение на полет по новому маршруту в обход Беларуси.

Мы призываем Россию немедленно прояснить ситуацию и больше не мешать свободному авиасообщению между Россией и Европой. Это как в австрийских, так и в российских интересах, чтобы все полеты в и через Россию в дальнейшем происходили без проблем,

– подчеркнули в МИД Австрии.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве добавили, что не понимают русский реакцию и сообщили об этом послу РФ.

В то же время, по данным источника РБК, в ближайшее время российские власти разрешат европейским авиакомпаниям летать в Россию альтернативными маршрутами, то есть в обход Беларуси. Задержка с выдачей таких разрешений связана с необходимостью проработать обновленные маршруты для авиалайнеров, добавил собеседник издания.

Что известно об отмененных рейсах в Москву

Днем 27 мая рейс Austrian Airlines из Вены в Москву был отменен, поскольку Россия не согласовала изменение маршрутов в обход Беларуси. По этой же причине французская Air France вынуждена была два дня подряд отменять свой рейс из Парижа в Москву.