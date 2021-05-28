У МЗС Австрії назвали дії Росії незрозумілими. Дипломати закликали Москву роз'яснити свою позицію, додавши, що всі польоти в Росію і назад повинні виконуватися без проблем.

Важливо У Білорусі та Росії – схожі моделі поведінки, – генсек НАТО

Міністерство закордонних справ Австрії зажадало від Росії роз'яснень через відмову видати рейсу авіакомпанії Austrian Airlines з Відня до Москви дозвіл на політ за новим маршрутом в обхід Білорусі.

Ми закликаємо Росію негайно прояснити ситуацію і більше не заважати вільному авіасполученню між Росією і Європою. Це як в австрійських, так і в російських інтересах, щоб всі польоти в і через Росію надалі відбувалися без проблем,

– наголосили у МЗС Австрії.

В австрійському зовнішньополітичному відомстві додали, що не розуміють російську реакцію і повідомили про це послу РФ.

Водночас, за даним джерела РБК, найближчим часом російська влада дозволить європейським авіакомпаніям літати в Росію альтернативними маршрутами, тобто в обхід Білорусі. Затримка з видачею таких дозволів пов'язана з необхідністю опрацювати оновлені маршрути для авіалайнерів, додав співрозмовник видання.

Зверніть увагу! З 24 травня низка європейських країн закрили свій повітряний простір для білоруської авіакомпанії "Белавіа", а своїм перевізникам не рекомендували або заборонили літати над Білоруссю. Це сталося через екстрену посадку в Мінську літака Ryanair і затримання неугодного білоруській владі блогера Романа Протасевича.

Що відомо про скасовані рейси до Москви

Вдень 27 травня рейс Austrian Airlines з Відня до Москви був скасований, оскільки Росія не узгодила зміну маршрутів в обхід Білорусі. З цієї ж причини французька Air France змушена була два дні поспіль скасовувати свій рейс з Парижа в Москву.