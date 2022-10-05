Еще более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима России поедут воевать против Украины

В российскую армию активно вербуют заключенных исправительных колоний. Воевать против Украины поедут еще 650 "зеков".

Бойцы ВСУ наносят оккупантам катастрофические потери, которые им теперь нужно восполнять. В частности, на Херсонском направлении российские подразделения пытаются эвакуировать раненых и технику в ближайшие переправы через реку Днепр.

В Веселе, возле Каховской ГЭС, захватчики переместили около 150 раненых военнослужащих и около 50 единиц поврежденной военной техники.

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В Украину приедут еще 650 российских "зеков"

В Генштабе ВСУ рассказали, что на временно оккупированной территории Луганской области захватчики используют школу как военный госпиталь. Все из-за большого количества раненых и перегрузки местных лечебных заведений. По предварительной информации, там находятся около 200 раненых военнослужащих.

В свою очередь командование подразделений российских оккупационных войск продолжает вербовать заключенных, чтобы восполнить потери личного состава.

По предварительной информации, более 650 заключенных из исправительных колоний строгого режима Ставропольского края согласились принять участие в боевых действиях на территории Украины,

– говорится в сообщении.

В то же время украинские защитники продолжают наносить оккупантам потери. Так, авиация Сил обороны в течение суток нанесла более 10 ударов. Подтверждено поражение:

9 районов сосредоточения вооружения и военной техники,

2 зенитных ракетных комплекса противника.

Кроме того, украинские подразделения противовоздушной обороны сбили 7 вражеских БПЛА, 6 из которых были иранского производства. В свою очередь ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили:

2 пункта управления,

12 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,

9 других важных объектов врага.

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