Цинизм зашкаливает: зачем Россия массово отправляет детей в Крым

Россия не может эффективно контролировать оккупированные территории, поэтому для противодействия украинскому наступлению готовит всевозможные провокации. В них могут принять участие дети, находящиеся в Крыму на отдыхе.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его мнению, Россия полностью осознает свои действия и не имеет никаких красных линий в вопросах морали.

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Зачем Россия отправляет детей в Крым

Россия может попытаться стимулировать курортный сезон на полуострове, но обычного для него наплыва людей в этом году уже не будет. Жители Крыма прекрасно отдают себе отчет в этом: у них нет никаких иллюзий по поводу того, что Крым является прифронтовым регионом.

Не секрет, что в России есть беззащитные и малообеспеченные слои населения, а также люди, которые слепо верят пропаганде. И оккупанты попытаются цинично их использовать.

21 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что отправит на отдых в Крым около полутысячи детей. Обозреватели предполагают, что при определенных условиях их могут использовать как живой щит.

Более того: не стоит исключать, что когда на территории Крыма начнутся боевые действия, этих детей могут использовать в пропаганде.

Все, что Россия делает, начиная с 24 февраля 2022 года, свидетельствует о полном отсутствии красных линий, на которых они могут остановиться. Российские дети также вряд ли станут такой линией,

– убежден Чубаров.

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