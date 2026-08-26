Даже из плена не обменивают, – журналист рассказал, как киргизов вербуют в армию России

Россия продолжает привлекать к войне против Украины выходцев из стран Центральной Азии. Трудовых мигрантов могут вербовать с помощью шантажа, угроз и обещаний получить российское гражданство, а после того, как они попадают в плен, Москва не спешит их обменивать.

Журналист из Кыргызстана Адиль Турдукулов рассказал 24 Каналу, что граждане стран Центральной Азии являются уязвимой группой для вербовки в российскую армию. Этому способствуют сложная экономическая ситуация, безработица и большой объем людей, выехавших в Россию на заработки.

Как мигрантов вербуют на войну?

Адиль Турдукулов отметил, что только в России на заработках находится более миллиона граждан Кыргызстана. Именно поэтому там существуют широкие возможности для вербовки людей на войну против Украины.

Трудовых мигрантов могут запугивать уголовными делами, угрожать депортацией или шантажировать. В то же время российские власти заманивают людей обещаниями предоставить российский паспорт.

По данным украинского государственного проекта "Хочу жить", среди иностранцев, воюющих на стороне России, более 13 тысяч являются выходцами из стран Центральной Азии. Турдукулов убежден, что реальное число может быть значительно больше.

Журналист из Кыргызстана о том, как Россия вербует мигрантов на войну: видео

К таким военным в российской армии относятся значительно хуже, ведь они не являются гражданами России.

Их отправляют на "мясные штурмы", и гибнет очень много людей. Они гибнут на чужой войне, что недопустимо. Еще хуже то, что после попадания в плен их не обменивает российская сторона. Они не заинтересованы в этом, потому что это не их граждане",

– подчеркнул журналист.

Власти стран Центральной Азии, по его мнению, недостаточно реагируют на эту проблему. Именно поэтому журналисты и общественные активисты пытаются привлечь к ней внимание общества и добиться реакции со стороны государств.

К слову. По данным МИД Украины, Россия привлекает наемников из 37 африканских стран, число которых на фронте уже приближается к трем тысячам. Помимо уничтожения сотен иностранных боевиков, Вооруженные Силы Украины регулярно берут их в плен.

Турдукулов также обратил внимание на роль российской пропаганды. По его словам, российские федеральные телеканалы имеют широкий охват в Кыргызстане.

Российские федеральные СМИ полностью освещают события в нашей стране, и многие считают эту войну справедливой, – отметил он.

В то же время проблемой остается недостаточная ответственность за участие в войне на стороне России. Журналист привел пример, когда гражданина Кыргызстана осудили за наемничество, однако тот пробыл за решеткой менее полугода, после чего снова уехал в Россию и оказался на фронте.

Российские паспорта – мобилизационная ловушка

Отдельной проблемой Турдукулов назвал распространение российского гражданства среди выходцев из Центральной Азии. Более полумиллиона граждан Кыргызстана одновременно имеют кыргызские и российские паспорта.

Многие из них не числятся гражданами Кыргызстана. Они считаются гражданами России, но являются уроженцами наших стран,

– пояснил Турдукулов.

Он отметил, что пытается привлечь к этой проблеме внимание международных партнеров. Западные страны должны оказывать давление не только в связи с помощью России в обходе санкций, но и требовать от властей государств Центральной Азии реагировать на вербовку их граждан в российскую армию.

На данный момент известен лишь один случай, когда Великобритания ввела санкции против российской рекрутинговой структуры, связанной с привлечением иностранцев. Однако таких шагов со стороны международного сообщества должно быть гораздо больше.