Журналіст із Киргизстану Аділь Турдукулов розповів 24 Каналу, що громадяни країн Центральної Азії є вразливою групою для вербування до російської армії. Цьому сприяють складна економічна ситуація, безробіття та велика кількість людей, які виїхали до Росії на заробітки.

Як мігрантів вербують на війну?

Аділь Турдукулов зазначив, що лише в Росії на заробітках перебуває понад мільйон громадян Киргизстану. Саме тому там є широкі можливості для вербування людей на війну проти України.

Трудових мігрантів можуть залякувати кримінальними справами, погрожувати депортацією або шантажувати. Водночас російська влада заманює людей обіцянками надати паспорт Росії.

За даними українського державного проєкту "Хочу жити", серед іноземців, які воюють на боці Росії, понад 13 тисяч є вихідцями з країн Центральної Азії. Турдукулов переконаний, що реальна кількість може бути значно більшою.

Журналіст із Киргизстану про те, як Росія вербує мігрантів на війну: відео

До таких військових у російській армії ставляться значно гірше, адже вони не є громадянами Росії.

Їх відправляють на м'ясні штурми, і гине дуже багато людей. Вони гинуть на чужій війні, що неприпустимо. Ще гірше те, що після потрапляння в полон їх не обмінює російська сторона. Вони не зацікавлені в цьому, тому що це не їхні громадяни",

– наголосив журналіст.

Влада країн Центральної Азії, на його думку, недостатньо реагує на цю проблему. Саме тому журналісти та громадські активісти намагаються зробити її помітнішою для суспільства та домогтися реакції від держав.

До слова. За даними МЗС України, Росія залучає найманців з 37 африканських країн, кількість яких на фронті вже наближається до трьох тисяч. Окрім ліквідації сотень іноземних бійців, Збройні Сили України регулярно беруть їх у полон.

Турдукулов також звернув увагу на роль російської пропаганди. За його словами, російські федеральні телеканали мають широке охоплення в Киргизстані.

Російські федеральні ЗМІ повністю покривають нашу країну, а багато хто вважає цю війну справедливою, – зазначив він.

Водночас проблемою залишається недостатня відповідальність за участь у війні на боці Росії. Журналіст поділився приклад, коли громадянина Киргизстану засудили за найманство, однак той пробув за ґратами менш як пів року, після чого знову поїхав до Росії та опинився на фронті.

Російські паспорти – мобілізаційна пастка

Окремою проблемою Турдукулов назвав поширення російського громадянства серед вихідців із Центральної Азії. Понад пів мільйона громадян Киргизстану одночасно мають киргизькі та російські паспорти.

Багато з них не фіксуються як громадяни Киргизстану. Вони вважаються громадянами Росії, але є уродженцями наших країн,

– пояснив Турдукулов.

Він зазначив, що намагається привернути до цієї проблеми увагу міжнародних партнерів. Країни Заходу мають тиснути не лише через допомогу Росії в обході санкцій, а й вимагати від влади держав Центральної Азії реагувати на вербування їхніх громадян до російської армії.

Наразі відомий лише один випадок, коли Велика Британія запровадила санкції проти російської рекрутингової структури, пов'язаної із залученням іноземців. Проте таких кроків з боку міжнародної спільноти має бути значно більше.