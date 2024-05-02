Съел человеческое сердце: россиянин-каннибал, чтобы не отбывать наказание, стал служить в "Шторм V"

Каннибал, который убил мужчину и съел его сердце, подписал контракт и теперь служит в "Шторм V". Россиянин должен был отбывать срок в течение 25 лет, однако теперь он воюет против Украины.

О "герое сво" пишут российские СМИ. Более того, подписал контракт с российским минобороны не только он, а и его "товарищ" – маньяк, который расчленил 2 женщин, передает 24 Канал.

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Россия отправляет на войну жестоких убийц

В 2014 году российский суд приговорил Дмитрия Малышева за ряд преступлений. Мужчину обвинили в убийстве двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизме, хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов, приготовлении к убийству полицейских, разбое и поедании сердца последней жертвы. За все эти жестокие преступления мужчина был лишен свободы на срок до 25 лет.

Последнее преступление ужасает своей жестокостью. Как пишут в росСМИ, Малышев выпивал со своим знакомым, 46-летним мигрантом из Таджикистана. Затем россиянин напал на мужчину, 4 раза ударил его по голове, а после – он вырезал сердце мужчины и пожарил его. Более того, Малышев свой акт каннибализма снимал на видео и показал в сети. На кадрах преступник рассказывал, что "уже добавил лучок" и "сейчас будет есть".

Суд назначил каннибалу 25 лет лишения свободы, из которых – 10 в тюрьме, а еще 15 – в колонии строгого режима. Однако Малышев решил подписать контракт с российским минобороны и отправился в так называемую "зону сво".



Каннибал Малышев служит в "Шторм V" / Фото из росСМИ

Правда, оккупант уже дважды был ранен. Сейчас, как пишут в росСМИ, он находится в госпитале на лечении в тяжелом состоянии.

Каннибал отправился на службу вместе с маньяком

В комментарии российским СМИ Малышев рассказал, что подписал контракт вместе Александром Масленниковым. Этот человек – также жестокий убийца. Масленников зарезал двух девушек, с которыми познакомился в караоке, а затем расчленил их и закопал в лесу. За совершенное преступление маньяка приговорили к 23 годам лишения свободы, однако он также решил сбежать из тюрьмы на войну.

Мы с Александром вместе сидели, и вместе подписали контракт с минобороны в октябре 2023 года. Служим в "Шторм V". Знал я таких, кто из колонии шел сюда, чтобы просто сменить обстановку. Обычно, они быстро исчезают,

– заявил оккупант.



Каннибал Малышев вместе с маньяком Масленниковым служит в "Шторм V" / Фото из росСМИ

Он также "аргументировал", почему решил пойти воевать. Малышев заявил, что якобы не хочет, чтобы в школах было сексуальное воспитание, а также оккупант резко выступает против ЛГБТ.