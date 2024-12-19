Россия заставляет срочников подписывать контракты и усиливает армию, – ISW

Россия отправила на войну против Украины очень большое количество военных. В Институте изучения войны считают, что для усиления армии враг отправляет на фронт срочников.

Минобороны России все чаще заставляет срочников подписывать контракты на военную службу для участия в боевых действиях в Украине. об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Срочники умирают на войне

Вероятно, таким образом руководство хочет сформировать больше штурмовых сил для поддержки нынешнего темпа наступательных операций.

В частности, стало известно, что родители российских призывников, которые служат в воинской части в Чебаркуле Челябинской области, написали обращение для прямой линии президента Владимира Путина. Они рассказали, что их детей заставляют подписывать контракт.

Российское издание также писало, что срочник из Псковской области недавно умер на территории временно оккупированной Запорожской области по неизвестным причинам.

Россияне усиливают армию

Между тем начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что Воздушно-космические силы России завершают формирование первого полка зенитных ракетных комплексов С-500.

По его словам, также завершают испытания атомной подводной лодки с баллистическими ракетами "Князь Пожарский" класса "Борей-А".

Украинский военный обозреватель Петр Черник объяснил, что украинские военные повредили и уничтожили до 28 российских надводных кораблей с начала полномасштабного вторжения.