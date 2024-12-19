Міноборони Росії все частіше змушує строковиків підписувати контракти на військову службу для участі в бойових діях в Україні. про це пише 24 Канал із посиланням на ISW.

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Строковики помирають на війні

Ймовірно, у такий спосіб керівництво хоче сформувати більше штурмових сил для підтримки теперішнього темпу наступальних операцій.

Зокрема, стало відомо, що батьки російських призовників, які служать у військовій частині в Чебаркулі Челябінської області, написали звернення для прямої лінії президента Владіміра Путіна. Вони розповіли, що їхніх дітей примушують підписувати контракт.

Російське видання також писало, що строковик зі Псковської області нещодавно помер на території тимчасово окупованої Запорізькій області з невідомих причин.

Росіяни посилюють армію

Тим часом начальник російського генштабу Валерій Герасимов заявив, що Повітряно-космічні сили Росії завершують формування першого полку зенітних ракетних комплексів С-500.

За його словами, також завершують випробування атомного підводного човна з балістичними ракетами "Князь Пожарський" класу "Борей-А".

Український військовий оглядач Петро Черник пояснив, що українські військові пошкодили та знищили до 28 російських надводних кораблів із початку повномасштабного вторгнення.