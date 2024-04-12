"Выскребают отовсюду": Кремль отправляет на войну против Украины войска Тихоокеанского флота

Главное управление разведки Минобороны Украины рассказало о пополнении российских войск. Российских захватчиков усилят военные соединения Тихоокеанского флота России.

Войска страны-агрессора нуждаются в пополнении из-за потерь оккупантов в Украине. Очевидно Россию ничему не учат те порки, которые она получает от Вооруженных Сил Украины.

Смотрите также Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия обстреляла Украину 11 апреля

Списки "успешно демобилизованных" оккупантов пополнятся

По данным ГУР МО, Москва отправляет на войну личный состав Тихоокеанского флота России, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Такие действия Кремль осуществляет для пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск во время войны в Украине, а также укомплектования новых военных подразделений.

Украинская разведка также отмечает, что вышеупомянутые военные соединения страны-агрессора ранее не были непосредственно привлечены к ведению боевых действий российскими захватчиками против нашего государства.

Согласно решению командующего Тихоокеанского флота России Виктора Лиины (российский военачальник, – ред.), ротации в Сирию полностью прекращены, и весь личный состав отправляется в зону боевых действий на территорию Украины,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, говорится об около 2 тысяч российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев России.

Еще около 400 солдат из числа воинских частей 11-й армии ВВС и ПВО, дислоцированной на территории Хабаровского края, будут "латать дыры" 155-й и 40-й бригад морской пехоты России.

Известно, что последние из них уже в течение длительного времени ведут боевые действия против Украины, а также имеют некомплект из-за огромных потерь, которые несут от Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, часть личного состава из военных соединений дальнего востока России войдет в новую мотострелковую бригаду страны-агрессора, которую по состоянию на сейчас формируют в Воронеже.

Россия пытается как можно быстрее компенсировать потери: что известно