Накануне в НАТО заявили о необходимости атак по территории России в ответ на ее возможный удар по странам Альянса. В Кремле уже отреагировали на такие разговоры.

Свое недовольство по этому поводу выразил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Что заявил Песков

Представитель Владимира Путина, выступая на 20-м заседании Совета глав органов безопасности и разведслужб государств-участников так называемой СНГ, увидел в подобных заявлениях угрозы, раскритиковав заявление председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

Североатлантический альянс отбросил все приличия, позволяя себе заявления о возможности превентивных ударов по территории России,

– посетовал Песков.

Подробнее о заявлении

Напомним, Роб Бауэр заметил, что НАТО поступит "разумно", если в случае атаки России нанесет удары по ней. Он отметил также важность инвестировать больше в системы ПВО и дальнобойные возможности на фоне угрозы со стороны России.

Бауэр добавил, что "очень рад", что в НАТО начали говорить о вопросах дальнобойности. Председатель Военного комитета НАТО также отметил, что странам Альянса следует уничтожать системы вооружений, которые используются для удара по государствам НАТО.