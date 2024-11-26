Своє невдоволення з цього приводу висловив речник російського диктатора Дмітрій Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Що заявив Пєсков

Речник Владіміра Путіна, виступаючи на 20-му засіданні Ради глав органів безпеки та розвідслужб держав-учасниць так званої СНД, побачив у подібних заявах погрози, розкритикувавши заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера.

Північноатлантичний альянс відкинув усі пристойності, дозволяючи собі заяви про можливість превентивних ударів по території Росії,

– побідкався Пєсков.

Детальніше про заяву

Нагадаємо, Роб Бауер зауважив, що НАТО вчинить "розумно", якщо у випадку атаки Росії завдасть ударів по ній. Він наголосив також на важливості інвестувати більше у системи ППО та далекобійні можливості на тлі загрози з боку Росії.

Бауер додав, що "дуже радий", що в НАТО почали говорити про питання далекобійності. Голова Військового комітету НАТО також наголосив, що країнам Альянсу варто знищувати системи озброєнь, які використовуються для удару по державах НАТО.