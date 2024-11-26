У список потраплять станції метро та автостоянки, а також державні будівлі та приватна власність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian. Таким чином Берлін усвідомлює воєнну загрозу Москви.

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Німеччина складає список бункерів на тлі загрози

Як розповів речник німецького МЗС, у країні планують створити цифровий перелік бункерів та аварійних укриттів. За його словами, це необхідно, аби люди у разі виникнення небезпеки могли знайти місце для схованки за допомогою спеціального застосунку на телефоні.

Людей також заохочуватимуть створювати захисні укриття у своїх будинках шляхом переобладнання підвалів і гаражів. Точні дати реалізації спікер не назвав, пояснивши це масштабністю проєкту, до якого залучать Управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах та інші органи.

У країні з населенням 84 мільйони людей є 579 бункерів, здебільшого з часів Другої світової війни та епохи холодної війни, які можуть забезпечити притулок для 480 тисяч людей, порівняно з приблизно 2 тисячами бункерів раніше,

– пише видання.

Ключові пункти плану були погоджені на конференції високопосадовців у червні, наразі спеціальна група вивчає його. Нагадаємо, що у жовтні керівники німецької розвідки попередили, що Росія, ймовірно, зможе атакувати НАТО до 2030 року.

Розуміють загрозу Росії

Головний координатор німецької військової допомоги Україні, начальник штабу планування в Міністерстві оборони ФРН, генерал-майор Крістіан Фройдінг у коментарі Укрінформу заявив, що Німеччина, як і Європа загалом, розуміє, що Росія становить найбільшу безпекову загрозу.

Ми дуже чітко бачимо часові рамки. Ми знаємо, що до 2029 року, тобто протягом п’ятьох років, російські збройні сили матимуть певні можливості, що дозволить їм вчинити будь-який акт агресії на території країн НАТО. Ми це цілком усвідомлюємо,

– каже він.

Нагадаємо, нещодавно у НАТО заявили про необхідність атакувати російські пускові установки, якщо Росія вирішить ударити по території Альянсу. Однак НАТО не збирається бити першим. Там наголосили на важливості інвестувати більше у системи ППО та далекобійні можливості.