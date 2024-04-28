Зеленский показал ужасные последствия террора России с неба: что нужно, чтобы его прекратить
Источник:Владимир Зеленский
Российская армия не прекращает почти ежедневные обстрелы Украины с неба. Владимир Зеленский показал последствия вражеского воздушного террора в разных городах нашего государства.
В то же время президент акцентировал, что эти российские обстрелы с неба по Украине можно и нужно прекратить. Для этого необходимо обеспечить наше государство большим количеством систем ПВО.
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Зеленский показал последствия российского террора по Украине
Украинский глава подчеркнул, что российский террор возможен только потому, что оружия и решений для защиты жизни у нас пока меньше, чем у страны-агрессорки способности разрушать.
Все знают, как эффективны Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk и другие современные системы защиты неба. Они нужны сейчас здесь, в Украине: в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, на Донбассе и других наших городах, терпящих российские удары,
– отметил Зеленский.
Какие последствия вызвал российский террор с неба за последнее время / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х
Президент также подчеркнул, что каждый лидер, государство, каждый посол, которые помогают нам с ПВО сейчас, являются не только спасателями жизни, но и теми, кто уменьшает русский соблазн воевать.
Напоследок Зеленский сказал, что меньше Кремль будет преуспевать террором, тем более они будут заинтересованы в поиске мира. Поэтому Украина и мир должны заставить Россию все вместе.
Россия обстреляла ночью Украину "Шахедами"
- В Генштабе ВСУ рассказали, что Россия ночью 28 апреля враг запустил 4 беспилотника типа "Шахед" и 5 дронов неустановленного типа. Силы противовоздушной обороны сбили все ударные дроны типа "Шахед" и 1 беспилотный летательный аппарат неустановленного типа.
- В результате вражеской атаки в Никополе горел частный дом. Пламя удалось оперативно ликвидировать соответствующим службам, обошлось без погибших и пострадавших.
- Кроме того, в Николаеве оккупанты попали в отель в Николаеве. На момент атаки там находились люди, но, к счастью, обошлось без пострадавших.