Зеленский показал ужасные последствия террора России с неба: что нужно, чтобы его прекратить

Российская армия не прекращает почти ежедневные обстрелы Украины с неба. Владимир Зеленский показал последствия вражеского воздушного террора в разных городах нашего государства.

В то же время президент акцентировал, что эти российские обстрелы с неба по Украине можно и нужно прекратить. Для этого необходимо обеспечить наше государство большим количеством систем ПВО.

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Зеленский показал последствия российского террора по Украине

Украинский глава подчеркнул, что российский террор возможен только потому, что оружия и решений для защиты жизни у нас пока меньше, чем у страны-агрессорки способности разрушать.

Все знают, как эффективны Patriot, IRIS-T, NASAMS, Hawk и другие современные системы защиты неба. Они нужны сейчас здесь, в Украине: в Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве, Херсоне, на Донбассе и других наших городах, терпящих российские удары,

– отметил Зеленский.

Какие последствия вызвал российский террор с неба за последнее время / Видео с аккаунта Владимира Зеленского в соцсети Х

Президент также подчеркнул, что каждый лидер, государство, каждый посол, которые помогают нам с ПВО сейчас, являются не только спасателями жизни, но и теми, кто уменьшает русский соблазн воевать.

Напоследок Зеленский сказал, что меньше Кремль будет преуспевать террором, тем более они будут заинтересованы в поиске мира. Поэтому Украина и мир должны заставить Россию все вместе.

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