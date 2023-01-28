Россия отвела авиацию в более дальние области: повлияло ли это на удары по Украине
Источник:NV
Российскую стратегическую авиацию отвели в более дальние области страны-террориста. Однако оккупанты не прекращают обстреливать украинские города.
Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ подполковник Юрий Игнат. Перемещение российских истребителей произошло после ряда ударов по украинским дронам по вражеским военным аэродромам.
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Как влияет на обстрелы отвод авиации России
По словам Игната, хотя теперь российская стратегическая авиация отведена в более дальние области, в частности Мурманск, это почти никак не усложняет оккупантам процесс нанесения ударов ракетами воздушного базирования серии "Х". Бомбардировщики долетают до района Каспийского моря с разных аэродромов и оттуда атакуют наши города.
Также захватчики теперь бьют по Киеву и приграничным областям Украины с новых ЗРК С-400. В частности, они находятся на территории Беларуси и Брянской области. Подобное происходило 31 декабря и 14 января.
С-400 стреляют по наземным целям на дальность до 230 километров. Время подлета настолько короткое, что воздушную тревогу просто не успевают объявить. Предотвратить это можно только превентивными поражениями этих систем, полагаясь на данные разведки.
Следует уничтожать их на позициях, используя разные средства, в том числе ударные беспилотники,
– подчеркнул Игнат.
Украина хочет получить истребители: что известно
- Запад наконец решился передать Силам обороны танки. Однако теперь Украина стремится получить авиацию и дальнобойные ракеты – это оружие, которое партнеры пока отказывались предоставлять нашим военным.
- Недавно на страницах издания Politico появилось сообщение, что европейские страны обсуждают поставки Украине истребителей. Союзники разделились по этому вопросу.
- К примеру, в Нидерландах заявили, что рассмотрят возможность поставки нашему государству истребителей F-16. А канцлер Германии Олаф Шольц исключил возможность предоставления ВСУ истребителей.
- Самое важное, что в США не исключают поставку Украине F-16. Там заявили, что открыты к переговорам, хотя и соблюдают осторожность.
- Позиция Соединенных Штатов будет иметь ключевое значение, ведь самолеты F-16 изготовлены именно там. Поэтому все разрешения, в том числе на реэкспорт, будут проходить через Вашингтон.