Напуганные атаками российские власти перебросили с фронта средства ПВО для защиты Москвы, – Defense Express

После серии ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу Россия, вероятно, начала перебрасывать системы ПВО в столицу. Речь идет о ЗРГК "Панцирь", который могли отозвать с фронта или прифронтовых территорий для защиты ключевых объектов в Москве.

Как отмечают в Defense Express, это может свидетельствовать о растущем дефиците зенитных ракет в российской системе ПВО.

Смотрите также: Россия использует атаки дронов на Москву для оправдания террора в Украине, – ISW

Какими средствами Россия срочно укрепляет оборону Москвы?

Московский НПЗ расположен в зоне многоуровневой обороны, которая включает несколько колец ПВО вокруг города. Несмотря на это, последние удары дронов нанесли значительные повреждения объекту, что могло стать причиной дополнительного усиления защиты.

В сети появились видео, на которых видно размещение ЗРГК "Панцирь" в районе транспортной инфраструктуры недалеко от НПЗ. Одна из установок могла быть доставлена из других регионов, о чём может свидетельствовать её дополнительная бронировка и так называемый "мангал" на кабине – элемент, который ранее чаще фиксировался на технике в зоне боевых действий.

Россия перебрасывает "Панцири" с фронта: смотрите видео

Также обращается внимание на возможный неполный боекомплект системы. На обнародованных кадрах видно, что на части пусковых установок может быть установлено лишь несколько зенитных ракет из возможных шести, что может свидетельствовать об ограниченных запасах боеприпасов.

Если это действительно так, то дефицит зенитных ракет для ЗРГК "Панцирь" в России может быть более серьезным, чем считается официально,

– говорится в аналитических оценках Defense Express.

Эксперты также отмечают, что перемещение систем ПВО в Москву может свидетельствовать о перераспределении ресурсов внутри российской армии. В таком случае другие стратегические объекты на территории России могут оставаться менее защищенными.

Как ещё укрепляют Москву?

В Москве очевидцы сняли видео, на котором запечатлен процесс подъема неизвестного объекта на крышу жилого комплекса "Авеню 77" в районе Чертаново. Здание является одним из самых высоких в этом районе, его высота достигает около 150–155 метров, а этажность – до 43 – 45 этажей.

На кадрах виден вертолёт, который зависает в воздухе и транспортирует груз на тросах. Также на крыше высотки находилась группа людей, которые готовились принять доставленный объект.

Вертолёт возле ЖК "Авеню 77": смотрите видео

Стоит отметить, что ЖК "Авеню 77" расположен в южной части Москвы, примерно в 13 километрах от Кремля. Это один из самых высоких жилых комплексов района Чертаново, который часто упоминается в контексте городской застройки и плотной инфраструктуры. Здание также находится относительно недалеко от промышленных и стратегических объектов южной части столицы России, которые в последнее время неоднократно становились целями атак беспилотников.

В сети и среди наблюдателей появились предположения, что на крышу могли доставлять элемент системы противовоздушной обороны. В частности, пользователи упоминали платформу или основание для размещения комплекса типа "Панцирь".

Почему российская ПВО не справилась с защитой столицы?

Москва подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за время полномасштабной войны, что вновь поставило под сомнение эффективность российской системы ПВО. Российская сторона заявила о якобы "тысяче дронов", однако эксперты считают эти цифры преувеличенными и не соответствующими реальному масштабу атаки.

Авиационный эксперт Константин Криволап отмечает, что для подобного прорыва не обязательно применять массированные удары, ведь у российской обороны есть структурные слабости. По его словам, вокруг Москвы развернута многоуровневая система ПВО, включающая комплексы С-300 и С-400 в качестве основного эшелона защиты. Эти системы дополняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", предназначенные для борьбы с низколетящими целями, в частности с беспилотниками.

Однако эксперт подчеркивает, что такая система построена неравномерно, и каждая система фактически отвечает за значительный участок периметра. Он объясняет, что если дроны прорывают один или два таких рубежа, то дальше могут продвигаться значительно свободнее через "окна" в обороне.

Также Криволап обращает внимание, что ограниченное количество ракет на каждом комплексе не позволяет отражать длительные массированные атаки.