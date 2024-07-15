Россия перемещает свою 810 бригаду из Херсонской области под Волчанск, – "Атеш"

Партизаны "Атеш" рассказали, что Россия перемещает 810 бригаду с Херсонщины на Харьковщину. Однако она боеспособна только на 75%.

Агенты рассказали, что российские захватчики перебрасывают бригаду после заявлений многочисленных неудач в Крынках Херсонской области. Раненых оккупанты оставляют на Юге.

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Что известно о переброске вражеской бригады

После многочисленных неудач в Крынках часть бригады уже выдвинулась на Харьковский отрезок фронта. Из-за больших потерь на Херсонском направлении более 100 человек отказались участвовать в дальнейших боевых действиях,

– рассказали в "Атеш".

По данным движения, раненых враги оставляют в госпиталях в Геническе и Скадовске. Однако заполнить штат новыми солдатами не успевают.



Россия перебрасывает 810 бригаду на Харьковщину

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Кстати, в американском Институте изучения войны объясняли, что Россия привлекла к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва. В частности, в апреле 2024 года части 27 мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой, хотя Кремль в марте планировал их оснастить до 87% от необходимого количества вооружения и техники.