РФ перебрасывает в Беларусь ракетные подразделения, чтобы увеличить интенсивность атак Украины
Источник:Генштаб ВСУ
Россияне планируют увеличить интенсивность обстрелов украинских городов баллистическими ракетами. Для этого они и дальше перебрасывают соответствующие воинские подразделения в Беларусь.
Об этом вечером 31 марта сообщили в Генштабе ВСУ. Там уточнили, что российские ракетные подразделения накануне прибыли на военный аэродром в Гомеле.
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Россия отправила в Гомель еще военных
По полученной информации, Россия перебросила в Гомель 200 наемников. Туда привезли и 3 ракетных комплекса "Искандер", а также 2 комплекса противовоздушной обороны "С-300" для их прикрытия.Справка. Дальность запуска ракет с "Искандеров" достигает более 500 километров. Подробнее о ракетах, которыми враг обстреливает Украину – читайте здесь.
Как отметили в Генштабе, враг хочет увеличить интенсивность обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры на территории Украины.
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