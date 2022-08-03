россия перебрасывает десантников в Херсонскую область, – Хлань

Российские оккупанты перебрасывает десантные подразделения на херсонское направление. В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать военную инфраструктуру врага.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань. По его словам, хотя россияне продолжают перебрасывать войска на Херсонщину, об их наступлении речь не идет.

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"В разрезе того, что наши Вооруженные Силы уже имеют определенное преимущество на линии столкновения и в уничтожении тыловых запасов врага, оккупант все же перебрасывает свои силы, и как раз десантные подразделения. То, что сообщается, идет усиление, несмотря на разрушенные логистические транспортные артерии, снабжения и оружия, и боекомплектов из Крыма", – сказал он.

Хлань добавил, что оккупанты усиливаются, чтобы увеличить свои оборонные возможности через продвижение ВСУ. По его словам, наши защитники продолжают уничтожать военную инфраструктуру россии на Херсонском направлении: наносят удары по складам, мостам и дорогам.

Хотя россияне продолжают перебрасывать войска на Херсонщину, об их наступлении речь не идет. Им бы сначала пополнить запасы того, что было и уже уничтожено,

– отметил Хлань.

Планы врага в Украине:

Ранее Вадим Скибицкий заявлял, что россия формирует еще одну ударную группировку для войны в Украине. Это происходит в Белгородской области.

На временно оккупированных территориях россияне готовятся к псевдореферендуму. Они уточняют списки избирателей и даже открыли "участки".

При этом в российской армии – значительная нехватка кадров. Наемников ищут в странах Центральной Азии и даже в тюрьмах.

Оккупанты перебрасывают большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. Впоследствии их планируют использовать против ВСУ на Юге Украины.

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