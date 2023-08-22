Процесс размещение ядерного оружия из России в Беларусь продолжается, – Дуда
Источник:Associated Press
Россия продолжает перемещать тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша фиксирует этот процесс и внимательно следит за ним.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда 22 августа во время пресс-конференции с главой Партугалии Марсело Ребелу де Соузой.
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Польский лидер отметил, что рассказал своему португальскому коллеге "о реализации слов Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси".
"Действительно, этот процесс происходит, мы это наблюдаем", – отметил Дуда.
Это угрожает не только Польше
Дуда также отметил, что действия Москвы и Минска "угрожают архитектуре безопасности не только возле Польши, но и на восточном фланге НАТО, фактически меняя ситуацию для всего Альянса".
Что известно о ядерном оружии в Беларуси
- Российский диктатор Владимир Путин еще в марте заявил, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
- 1 июля Путин сказал, что Россия заканчивает строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси и уже передала белорусской армии ракетный комплекс "Искандер", способный нести такое оружие.
- В то же время, Лукашенко еще в конце мая заявил о начале перемещения ядерного оружия России в Беларусь.
- Спустя месяц CNN со ссылкой на представителей американской разведки писало, что в США знают о перемещении первой партии российского ядерного оружия в Беларусь.