Хочет спрятать ракетоносители: куда Россия может вывести корабли из Новороссийска

Присутствие российского флота во временно оккупированном Крыму становится все меньше. Значительную часть судов перебазировали в порт Новороссийска. Однако и там россияне не чувствуют себя в безопасности.

Из-за этого корабли страны-агрессора могут переместить в другое место. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, объяснив, что для Украины такое движение не является положительным.

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Из Крыма в Новороссийск

В партизанском движении "Атеш" фиксируют разгрузку крылатых ракет в порту Новороссийска. Пока партизаны работают над идентификацией складов с ракетами.

Россияне уже точно в Новороссийске поставили установку перезарядки тех же подводных лодок ракетами "Калибр". Уже было несколько пусков, они перезаряжались без захода в Севастополь, то есть установка уже есть в Новороссийске. Дело времени, когда там будут перезаряжать и корабли,

– отметил Роман Свитан.

Порт в Новороссийске становится все опаснее, после того, как россияне перебазировали туда с временно оккупированного Крыма значительную часть флота. Конечно, полуостров перестал быть для россиян спокойным местом после точных ударов морскими дронами.

"Новороссийск уже давно заждался своего "малыша" (речь о дроне Sea Baby – 24 Канал). Надо уничтожать этот порт, искать какие-то механизмы. И порт, и, кстати, нефтяной терминал. 50% нефтяной отрасли России уже уничтожено "санкциями" Малюка и Буданова, вот надо добираться до следующих 50%, которые как раз есть на нефтяном терминале в Новороссийске", – заметил Свитан.

Новороссийск – не последняя точка

В то же время интересно отметить, что, по данным Военно-морских сил, Россия держит 7 кораблей в Азовском море, из которых 3 – носители ракет "Калибр". По состоянию на 7 июня общий залп составлял 24 ракеты. То есть корабли из Новороссийска движутся именно к Азовскому морю.

Есть вероятность, что часть кораблей перебросят в Каспийское море через Волго-Донской канал. Они попытаются спрятать ракетоносители там. Для нас это не лучший вариант. Если "Калибры" будут выпускать с Каспия, то до части Украины они долетят,

– добавил военный эксперт.

Россияне используют "Калибры" для обстрелов Украины