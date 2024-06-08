Через те кораблі країни-агресорки можуть перемістити в інше місце. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що для України такий рух не є позитивним.
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З Криму у Новоросійськ
У партизанському русі "Атеш" фіксують розвантаження крилатих ракет у порту Новоросійська. Поки партизани працюють над ідентифікацією складів з ракетами.
Росіяни вже точно у Новоросійську поставили установку перезаряджання тих же підводних човнів ракетами "Калібр". Вже було кілька пусків, вони перезаряджалися без заходу у Севастополь, тобто установка вже є в Новоросійську. Справа часу, коли там перезаряджатимуть і кораблі,
– зауважив Роман Світан.
Порт у Новоросійську стає все небезпечнішим, після того, як росіяни перебазували туди з тимчасово окупованого Криму значну частину флоту. Звісно, півострів перестав бути для росіян спокійним місцем після влучних ударів морськими дронами.
"Новоросійськ вже давно зачекався свого "малюка" (мовиться про дрон Sea Baby – 24 Канал). Треба знищувати цей порт, шукати якісь механізми. І порт, і, до речі, нафтовий термінал. 50% нафтової галузі Росії вже знищено "санкціями" Малюка та Буданова, ось треба добиратися до наступних 50%, які якраз є на нафтовому терміналі в Новоросійську", – зауважив Світан.
Новоросійськ – не остання точка
Водночас цікаво відзначити, що, за даними Військово-морських сил, Росія тримає 7 кораблів в Азовському морі, з яких 3 – носії ракет "Калібр". Станом на 7 червня загальний залп становив 24 ракети. Тобто кораблі з Новоросійська рухаються саме до Азовського моря.
Є імовірність, що частину кораблів перекинуть у Каспійське море через Волго-Донський канал. Вони спробують сховати ракетоносії там. Для нас це не найкращий варіант. Якщо "Калібри" випускатимуть з Каспію, то до частини України вони долетять,
– додав військовий експерт.
Росіяни використовують "Калібри" для обстрілів України
- У ніч на 1 червня окупанти вкотре масовано обстріляли Україну. Зокрема, ля ураження використали й 10 крилатих ракет "Калібр". 4 з них вдалося знищити українським оборонцям. Відомо, що один "Калібр" уразили над Львівською областю.
- Варто також відзначити, що вперше за довгий час 6 червня окупанти вивели на бойове чергування в акваторію Чорного моря 3 надводних ракетоносії, сумарний залп до 24 ракет типу "Калібр".
- Водночас під час атаки вночі 7 червня росіяни не використовували ці ракети. По Україні били крилатими ракетами Х-101/Х-555, керованими авіаційними ракетами Х-59 та дронами-камікадзе "Шахед".