Часть Черноморского флота уже в Новороссийске: свежие спутниковые снимки

Россия пытается сохранить ту часть кораблей, которые еще не утопили. оккупанты перегоняют свои суда в другую базу.

Мониторинговые группы пишут, что Россия начала перегонять Черноморский флот в Новороссийск. В сети появились новые спутниковые фото. 24 Канал.

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Корабли уже заметили на базе

Мониторинговые группы заметили "несколько интересных вещей" на военной базе в Новороссийске. В частности, сообщают, что там:

на ремонт патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков";

находится 7 носителей "Калибров". Речь идет о 2 фрегатах типа "Адмирал Григорьевич", 3 подводных лодках "Варшавянка" и 2 МРК проекта 21631 "Буян-М";

стоят 6 Amphibious;

появился патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков".



Российские корабли пришвартованы в Новороссийске / Снимок мониторинговых групп

Вероятно, страна-агрессорка опасается новых ударов по своим кораблям и перебрасывает их в более безопасные места.

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