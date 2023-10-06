Часть Черноморского флота уже в Новороссийске: свежие спутниковые снимки
6 октября 2023, 10:44Читати новину українською
Россия пытается сохранить ту часть кораблей, которые еще не утопили. оккупанты перегоняют свои суда в другую базу.
Мониторинговые группы пишут, что Россия начала перегонять Черноморский флот в Новороссийск. В сети появились новые спутниковые фото. 24 Канал.
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Корабли уже заметили на базе
Мониторинговые группы заметили "несколько интересных вещей" на военной базе в Новороссийске. В частности, сообщают, что там:
- на ремонт патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков";
- находится 7 носителей "Калибров". Речь идет о 2 фрегатах типа "Адмирал Григорьевич", 3 подводных лодках "Варшавянка" и 2 МРК проекта 21631 "Буян-М";
- стоят 6 Amphibious;
- появился патрульный корабль проекта 22160 типа "Василий Быков".
Российские корабли пришвартованы в Новороссийске / Снимок мониторинговых групп
Вероятно, страна-агрессорка опасается новых ударов по своим кораблям и перебрасывает их в более безопасные места.
Украина уничтожает российские корабли
- Самое большое достижение Военно-морских сил ВСУ – это, конечно же, уничтожение 13 апреля 2022 ракетного крейсера "Москва". Этот корабль был флагманом и величайшим боевым кораблем Черноморского флота России. "Москва" стала первым флагманом русского флота, утопленным со времен русско-японской войны. То есть, впервые за 117 лет.
- В течение мая прошлого года Украина с помощью дронов потопит десантный катер проекта "Серна" и два катера типа "Раптор". Также украинский "Нептун" повредил корабль тылового обеспечения "Всеволод Бобров". Впрочем, последний россиянам удалось спасти и поврежденным отбуксировать к оккупированному Севастополю.
- После первой столь масштабной успешной атаки на оккупированный Крым с моря повреждения получили сразу 3 российских корабля: фрегат "Адмирал Макаров", фрегат "Адмирал Григорьевич", морской тральщик "Иван Голубец". Это не все корабли, которые враг успел потерять. В то же время охота продолжается.