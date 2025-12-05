Россия перебрасывает из Крыма дополнительные войска на одно из направлений

Машины с российскими морскими пехотинцами были замечены в Мариуполе. Страна-агрессор отправила пополнение на одно из направлений фронта.

О переброске личного состава через Мариуполь 5 декабря сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает 24 Канал.

Смотрите также Много продвижений россиян, но ВСУ тоже идут вперед: карты фронта от ISW на 5 декабря

Что известно о переброске морской пехоты через Мариуполь?

Так, чиновник указал на важный момент. Враг снова перебрасывает войска из Крыма на Запорожье, а именно на Гуляйпольское направление. Причем противник не использует более близкий и удобный маршрут Крым – Мелитополь – Токмак – Пологи. Россияне делают "большой крюк", перебрасывая силы через Бердянск и Мариуполь.

По словам Андрющненко, это интересная тенденция, которая указывает или на наличие, или на подготовку базы для постоянного размещения подразделения именно в Мариуполе для оперативного реагирования.