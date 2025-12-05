Россия перебрасывает из Крыма дополнительные войска на одно из направлений
- Россия перебрасывает войска из Крыма через Мариуполь на Гуляйпольское направление.
- Маршрут переброски через Бердянск и Мариуполь может свидетельствовать о наличии или подготовке базы для постоянного размещения подразделения в Мариуполе.
Машины с российскими морскими пехотинцами были замечены в Мариуполе. Страна-агрессор отправила пополнение на одно из направлений фронта.
О переброске личного состава через Мариуполь 5 декабря сообщил глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает 24 Канал.
Смотрите также Много продвижений россиян, но ВСУ тоже идут вперед: карты фронта от ISW на 5 декабря
Что известно о переброске морской пехоты через Мариуполь?
Так, чиновник указал на важный момент. Враг снова перебрасывает войска из Крыма на Запорожье, а именно на Гуляйпольское направление. Причем противник не использует более близкий и удобный маршрут Крым – Мелитополь – Токмак – Пологи. Россияне делают "большой крюк", перебрасывая силы через Бердянск и Мариуполь.
По словам Андрющненко, это интересная тенденция, которая указывает или на наличие, или на подготовку базы для постоянного размещения подразделения именно в Мариуполе для оперативного реагирования.
- Напомним, что в ноябре ситуация в Запорожье чрезвычайно обострилась. Враг перешел в масштабное наступление. Под давлением противника Силы обороны были вынуждены отступить с позиций у нескольких населенных пунктов.
- Оккупанты уже перебрасывали на Запорожье технику и личный состав, в частности из Сумской области.
- Военный обозреватель Денис Попович в эфире 24 Канала рассказал, что Россия продолжает наступление в Запорожской области на двух направлениях – возле Гуляйполя и в сторону Степногорска вдоль высохшего Каховского водохранилища.
- Продвижение на Гуляйполе украинские силы остановили, но враг остался недалеко от города и может попытаться обойти его.
- С юга оккупанты движутся в направлении Степногорска, используя заросли бывшего водохранилища для скрытого подхода.
- Оба направления представляют потенциальную угрозу для Запорожья. Если оккупанты продвинутся дальше, они могут взять город под огневой контроль, как это происходит в Херсоне.