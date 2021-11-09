Россия перебрасывает танки к границе с Украиной, – Bloomberg
Источник:Bloomberg
Журналисты опубликовали данные, согласно которым Россия стягивает танки на полигон "Погоново" в Воронежской области. Расстояние до украинской границы оттуда составляет около 250 километров.
Британская оборонно-разведывательная компания Janes зафиксировала батальон танков в Воронежской области. Переброска танков там продолжается по меньшей мере с 7 ноября.
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На этот раз ситуация иная
В конце октября российские войска перебросили танки в Брянскую и Курскую области, которые тоже граничат с Украиной.
По данным компании Janes, нынешние действия России отличаются от событий весны 2021 года, когда Кремль открыто стягивал войска к границе. Теперь танки Т-80У перевозят ночью. Вероятно, такие махинации осуществляют элитные наземные спецподразделения.
Российский полигон "Погоново": карта
Британские разведчики считают, что такие действия России направлены не только на запугивание, но и на создание активной угрозы.
Предварительные заявления о стягивании Россией войск
- В октябре 2021 года издание The Washington Post сообщило, что Россия вновь стягивает войска и технику к границе с Украиной.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал информацию о стягивании войск Россией "сознательной дезинформацией".
- В украинской разведке заверили, что пристально следят за всеми перемещениями оккупационных сил. По их данным, российских войск на границе с Украиной не стало больше.