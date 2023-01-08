Новая цель россиян: зачем Пригожин перебрасывает вагнеровцев из Бахмута

В районе Бахмута Донецкой области происходит ротация оккупационных войск. Так, вагнеровцев заменили кадровыми подразделениями российских захватчиков.

Вместо этого вагнеровцев перебрасывают в район Соледара в Донецкой области, а также отправляют на доукомплектацию. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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От передвижения вагнеровцев зависит, где россияне могут штурмовать

Военный эксперт сообщил, что ЧВК "Вагнера" понесла большие потери во время штурма Бахмута. Однако вагнеровцам почти не удалось выполнить боевые задачи, которые перед ними ставили.

В настоящее время вагнеровцы находятся в определенном "вакууме" поставок. А все из-за некоторых разногласий между владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным и главой генштаба России Валерием Герасимовым.

Есть много проблем, которые они сейчас, скорее всего, будут решать. Однако частная военная компания является достаточно мощной силой и имеет определенную мотивацию для выполнения боевых задач, поэтому надо следить, куда их будут перебрасывать,

– отметил полковник запаса ВСУ.

По его мнению, вагнеровцев могут перебросить ближе к Кременной Луганской области или же на усиление боевых действий в район Угледара. В зависимости от направления передвижения ЧВК "Вагнера" будет понятно, где россияне планируют создать "болевую точку", ведь вагнеровцы являются штурмовой пехотой врага.

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Сейчас горячо возле Соледара

За последние несколько дней активность врага сместилась в район Соледара. Оккупанты поняли, что так просто город им не взять и бросают туда много людей.

Так, захватчики планировали обойти Соледар с Юга, но не получилось, и движение остановилось. Наши войска остановили врага вдоль водопровода, идущего от Славянска до Донецка. Поэтому россияне пытаются взять Соледар или двигаться немного к Северу от него. А уже с Севера зайти в Бахмут. Впрочем, наши войска внимательно следят за ситуацией.

"В общем, вопросы решаются. Я думаю, купируется и это наступление россиян, но сейчас именно Соледар является основной точкой, где сосредоточены все усилия всей российской армии", – подытожил военный эксперт.

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