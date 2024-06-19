Россия перебросила большинство войск с баз возле Финляндии на войну против Украины, –СМИ

Издание сообщает, что российские военные базы возле границы с Финляндией значительно опустели. Это связывают с тем, что большинство личного состава и техники было переброшено на войну против Украины.

По данным разведки, около 80% военных ресурсов из этих баз сейчас используется в войне против Украины. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались только инструкторы и новобранцы.

Смотрите также СБУ уничтожила более тысячи вражеских танков: большинство – на начальных рубежах к наступлению

Что известно о переброске российских войск из-под границы Финляндии

Российские военные базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, сейчас почти пусты, поскольку личный состав и технику перебросили на войну против Украины.

По данным разведки, около 80% техники и солдат из российских баз у финской границы было переброшено на войну в Украине. На базах остались только инструкторы и новобранцы, тогда как контрактников отправили воевать.

По информации издания, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей территории, кроме Подмосковья.

Спутниковые снимки подтверждают эти изменения, например, на военной базе под Петрозаводском, где исчезли десятки единиц техники, появился новый ангар, а оставшаяся техника теперь стоит под открытым небом.

Что показали спутниковые снимки / Фото Yle

На базе в Каукъярви (переименованное россиянами в Каменку) установлены многочисленные палатки для проживания мобилизованных или призывников, которые проходят базовую подготовку.

Впрочем, по информации финской разведки, ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается достаточно сильной.