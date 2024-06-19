Россия перебросила большинство войск с баз возле Финляндии на войну против Украины, –СМИ
Источник:Yle
Издание сообщает, что российские военные базы возле границы с Финляндией значительно опустели. Это связывают с тем, что большинство личного состава и техники было переброшено на войну против Украины.
По данным разведки, около 80% военных ресурсов из этих баз сейчас используется в войне против Украины. Спутниковые снимки подтверждают, что на базах остались только инструкторы и новобранцы.
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Что известно о переброске российских войск из-под границы Финляндии
Российские военные базы у границы с Финляндией, несмотря на угрозы Москвы из-за вступления этой страны в НАТО, сейчас почти пусты, поскольку личный состав и технику перебросили на войну против Украины.
По данным разведки, около 80% техники и солдат из российских баз у финской границы было переброшено на войну в Украине. На базах остались только инструкторы и новобранцы, тогда как контрактников отправили воевать.
По информации издания, Россия "выгребает" технику и военных со своих баз не только под финскими границами, а по всей своей территории, кроме Подмосковья.
Спутниковые снимки подтверждают эти изменения, например, на военной базе под Петрозаводском, где исчезли десятки единиц техники, появился новый ангар, а оставшаяся техника теперь стоит под открытым небом.
Что показали спутниковые снимки / Фото Yle
На базе в Каукъярви (переименованное россиянами в Каменку) установлены многочисленные палатки для проживания мобилизованных или призывников, которые проходят базовую подготовку.
Впрочем, по информации финской разведки, ПВО вокруг Санкт-Петербурга остается достаточно сильной.