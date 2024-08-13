Россия перебрасывает войска из-за событий на Курщине: в Нацгвардии рассказали, как это влияет на бои

После прорыва в Курской области Россия начала перебрасывать резервы и подразделения с линии боевого соприкосновения. Впрочем, это существенно не повлияло на интенсивность боевых действий.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Украины Руслан Музычук. В то же время он отметил, что Силы обороны делают все возможное, чтобы уменьшить наступательный потенциал противника, передает 24 Канал.

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Как влияет переброска войск России на линию фронта

Музычук отметил, что командиры подразделений на разных участках фронта фиксируют факт того, что враг перемещает свой личный военный состав после прорыва в Курской области. Понятное дело, в Нацгвардии не стали озвучивать участки фронта, где происходит переброска войск.

Вместе с тем, противник подтягивает в большинстве резервы в Курскую область, но есть и подразделения, которые были непосредственно на линии соприкосновения.

Сейчас, как отмечают наши бойцы, мы видим, что интенсивность боевых действий сохраняется такая же, как и в предыдущие дни. Конечно, что все мероприятия, которые проводятся нашими Силами обороны, направлены на уменьшение наступательного потенциала противника. Это возможно и вследствие того, что противник вынужден перебрасывать свои силы и резервы на другие направления,

– сообщил Музычук.

Ранее в МИД Украины отметили, что Украина не стремится захватить российские территории в Курской области. Основная цель этой операции – освободить приграничные районы от российского военного контингента, который наносит по Украине удары или прикрывает террор против украинцев.