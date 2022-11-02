Могли запускать и из Каспия: для чего Россия перебросила в Беларусь носители "Кинжалов"

Британская разведка сообщила, что Россия могла перебросить на территорию Беларуси два самолета Миг-31К, а также партию баллистических ракет Х-47М "Кинжал", которые может нести эта авиация. Это, прежде всего, является элементом шантажа и увеличения напряжения в регионе, ведь стрелять этими ракетами по Украине россияне могли и из Каспия.

Зачем Россия перебросила Миг-31К в Беларусь

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, такими действиями Россия демонстрирует, что на территории Беларуси размещена именно такая авиация с именно таким вооружением, а оттуда она теоретически может быть использована как против Украины, так и против условного Лондона.

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Коваленко объяснил, что российские власти постоянно пытаются продемонстрировать странам Запада или странам НАТО то, что они, например, готовы к применению тактического ядерного оружия, использованию "грязной бомбы" или реализации сценария катастрофы на каком-то важном объекте, таком, как Запорожская атомная электростанция. И хотя для всего этого россияне используют завуалированные фразы, эти намеки понятны. Поэтому и перебазирование "Мигов" вместе с "Кинжалами" – это также элемент такого давления как на Украину, так и на наших международных партнеров.

Обозреватель отметил, что с тех пор, как МиГ-31 появились на белорусском аэродроме, россияне то и делают, что по несколько раз в день поднимают эти самолеты в воздух, они берут курс в направлении Украины, и по всей Украине срабатывает воздушная тревога. То есть это – постоянное морально-психологическое давление. Оккупанты имитируют нанесение ударов именно Х-47М "Кинжалами" или подготовку к этому, а с другой стороны – нельзя исключать, что в какой-то раз они ударят этими "Кинжалами".

"Кинжалы" для России – на вес бриллиантов

Коваленко подчеркнул, что "Кинжалы" – это именно те современные российские ракеты, которые Россия сейчас совсем не может производить из-за санкций. Дело в том, что среди их составляющих – более 130 наименований микроэлектронных элементов иностранного происхождения.

Поэтому страна-агрессор полностью остановила производство этих ракет, а общее количество, которое еще есть у них на складах – это примерно 30 единиц.

Поэтому эта ракета – даже не на вес золота, а на вес бриллиантов фактически,

– подчеркнул Коваленко.

Можно ли сбить "Кинжал"

Особая опасность ракет Х-47М состоит в том, что возможность их сбить существует только тогда, когда они входят в цель. Во время того, как "Кинжал" находится в общей фазе своего полета, сбить его нашими комплексами ПВО фактически невозможно.

"Когда она заходит на цель, она сбавляет скорость, и именно в этот момент, если комплексы противовоздушной обороны есть в радиусе действия этого объекта, есть вероятность того, что ее можно будет уничтожить", – подытожил Коваленко.

Александр Коваленко о перекидывании Миг-31К и ракет "Кинжал" на территорию Беларуси: смотрите видео

"Кинжалы" в Беларуси: что известно