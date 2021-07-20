Якобы из-за паводков: Россия перебросила в Крым еще 20 тысяч военных

Оккупационная власть продолжает наращивать свое военное присутствие на территории Украины. Россия перебросила в Крым еще 20 тысяч военных.

Государство-агрессор прикрывается паводками, чтобы добавить новые воинские подразделения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Обратите внимание Кремль пригрозил Украине вмешательством в случае возврата Донбасса силой

Россия наращивает свое присутствие в Крыму

По ее словам, в Феодосии страна-оккупант начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.

Под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров примерно 21 тысячу человек специальных подразделений и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники,

– отметила Денисова.

Она отметила, что кроме этого, постоянно на полуострове находится более чем 31 тысяча человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований страны-оккупанта.

Россия начала перекидывать свои танковые войска в Таджикистане к границе с Афганистаном.

Отметим, что государство-агрессор уже не первый раз прикрывается непогодой, чтобы перебросить свои войска на временно оккупированный полуостров. В конце июня президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу "привлечь необходимые силы для ликвидации непогоды".

Омбудсмен отметила, что стягивание российских войск в Крым противоречит нормам международного гуманитарного права. Также она призвала международных партнеров усилить взаимодействие.

Непогода в Крыму: что известно о последствиях