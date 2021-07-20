Якобы из-за паводков: Россия перебросила в Крым еще 20 тысяч военных
Источник:телеграм Людмилы Денисовой
Оккупационная власть продолжает наращивать свое военное присутствие на территории Украины. Россия перебросила в Крым еще 20 тысяч военных.
Государство-агрессор прикрывается паводками, чтобы добавить новые воинские подразделения. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
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Россия наращивает свое присутствие в Крыму
По ее словам, в Феодосии страна-оккупант начала строительство нового полкового военного городка для 300 военнослужащих.
Под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров примерно 21 тысячу человек специальных подразделений и 1 367 единиц автомобильной и специальной техники,
– отметила Денисова.
Она отметила, что кроме этого, постоянно на полуострове находится более чем 31 тысяча человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований страны-оккупанта.Кстати говоря! Россия начала перекидывать
Отметим, что государство-агрессор уже не первый раз прикрывается непогодой, чтобы перебросить свои войска на временно оккупированный полуостров. В конце июня президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу "привлечь необходимые силы для ликвидации непогоды".
Омбудсмен отметила, что стягивание российских войск в Крым противоречит нормам международного гуманитарного права. Также она призвала международных партнеров усилить взаимодействие.
Непогода в Крыму: что известно о последствиях
- В начале июля Крым накрыла непогода. Сильные ливни затопили ряд городов.
- В результате наводнения пострадало много людей, известно о погибших.
- По словам оккупантов, ливни якобы решили проблему с водой в Крыму.