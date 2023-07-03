Россия перебрасывает резервы под Бахмут: в ВСУ рассказали об "элитном" подкреплении врага
Россия перебросила резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение украинских сил. Враг стягивает на Бахмутское направление частные военные компании.
Под Бахмут оккупанты перебросили частные военные компании связаны с российским "Газпромом", в частности, "Факел" и "Поток". Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 26 артиллерийской бригады Сухопутных войск ВСУ Олег Калашников, пишет 24 Канал.
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Под Бахмутом появились ПВК, связанные с "Газпромом"
По его словам, россияне начали перебрасывать резервы на Бахмутское направление, когда поняли, что на северном и южном флангах украинские бойцы начали "оттеснять высоты".
Известно, что главарь вагнеровцев Евгений Пригожин вывел своих наемников из-под Бахмута. Поэтому России, как говорит Калашников, пришлось уже даже бросать свои элитные подразделения и контрактников.
Мы наблюдаем здесь и разные ПВК "Газпрома", в частности, "Факел", "Поток". Четыре батальона их ПВК на сегодня здесь задействованы,
– сообщил Калашников.
Отметим, что заместитель министра обороны Анна Маляр утром 3 июля сообщила, что на Бахмутском направлении в последние два дня враг перебросил два полка десантно-штурмовых войск.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Какая ситуация на Бахмутском направлении
Олег Калашников рассказал, что на Бахмутском направлении продолжается активная оборона украинских сил. По его словам, наши войска постепенно продвигаются вперед и противник пытается сдерживать их как на южном, так и на северном флангах.
Он рассказал, что вблизи Бахмута наблюдается уменьшение количества вражеских артиллерийских систем. Вместо этого оккупанты чаще используют танки.
"Нам удается их уничтожать, также они выходят из строя из-за износа. Они сейчас привлекают вместо артиллерии танки. Артиллерии все меньше и меньше, хотя достаточно в настоящее время, и они продолжают вести очень сильный огонь по нашим позициям", – резюмировал Калашников.