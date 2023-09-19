Россия перебросила в оккупированный Крым призывников из Кабардино-Балкарии

19 сентября 2023, 09:19
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Источник:

Генштаб ВСУ

Кремль перебросил новые силы во временно оккупированный Крым. На фоне постоянных взрывов Россия перебросила на военный аэродром солдат из Кабардино-Балкарской республики России.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские бойцы были переброшены для охраны. Следует заметить, что иногда на этом аэродроме раздаются взрывы. В частности, тревожно там было буквально 30 августа 2023 года.

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Что известно о переброске Россией солдат в Крым

В Генштабе ВСУ рассказали, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов России на временно оккупированные территории Украины.

Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой в Крыму, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики России для усиления охраны и обороны указанного объекта,
– рассказали украинские военные.

Следует заметить, что авиабазу в Джанкое используют военно-морские силы России в составе Черноморского флота. По данным "Крым. Реалии" там базируются:

  • 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа;
  • три авиационных эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28, Ка-52;
  • вертолеты пограничной службы ФСБ России.

Взрывы на авиабазе в Джанкое: коротко

  • Утром 30 августа 2023 года в районе Джанкойского аэродрома раздалась серия мощных взрывов. Согласно опубликованным фотографиям, неподалеку от города Джанкой работала враждебная ПВО.
  • В телеграм-канале "Оперативный ВСУ" отметили, что работу ПВО заметили ориентировочно в 5 километрах от аэродрома.
  • Следует заметить, что в конце июля 2023 года у россиян было попадания по складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Тогда эту информацию подтвердили даже так называемые оккупационные "власти" Крыма. Кстати, официально этот аэродром не работает.
Автор: Діана Квасневська