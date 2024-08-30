Россия перебросила в Украину арктическую бригаду морпехов и специфическую технику, – Плетенчук

Россия продолжает экспериментировать в ходе войны в Украине. На этот раз враг перебросил для боевых действий арктическую бригаду морской пехоты и уникальную военную технику, которая предназначена именно для Арктики.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает 24 Канал.

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Арктическая бригада и техника

Дмитрий Плетенчук отметил, что украинские военные уже видели на войне даже арктическую бригаду морской пехоты, поэтому их удивить чем-то сложно.

Правда, нас удивили наличием здесь уникальной техники, которая предназначена для Арктики, которую успешно сожгли в украинских южных степях. Вот здесь они действительно смогли нас удивить, потому что это уникальная техника, дорогая, и использовать ее таким образом – это кощунство,

– говорит Плетенчук.

Представитель ВМС Украины отмечает, что сейчас оккупанты не могут использовать морскую пехоту по назначению, поскольку ее боевые возможности сильно снижены. Российские десантные корабли не могут выйти в море и не готовы рисковать.

"Соответственно, о высадке морского десанта в этом контексте даже и говорить не приходится", – добавил Плетенчук.

Добавим, что о присутствии арктической пехоты на территории Украины Дмитрий Плетенчук сообщал еще в апреле 2024 года. Тогда он говорил, что арктическая техника "прекрасно пылала прекрасно пылала после работы артиллерийской бригады 406 из состава морской пехоты Военно-морских сил".