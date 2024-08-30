Про це в ефірі телеканалу Freedom розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає 24 Канал.

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Арктична бригада та техніка

Дмитро Плетенчук зазначив, що українські військові вже бачили на війні навіть арктичну бригаду морської піхоти, тому їх здивувати чимось складно.

Щоправда, нас здивували наявністю тут унікальної техніки, яка призначена для Арктики, яку успішно спалили в українських південних степах. Ось тут вони дійсно змогли нас здивувати, тому що це унікальна техніка, дорога, і використовувати її в такий спосіб – це блюзнірство,

– каже Плетенчук.

Речник ВМС України зазначає, що зараз окупанти не можуть використовувати морську піхоту за призначенням, оскільки її бойові можливості сильно знижені. Російські десантні кораблі не можуть вийти у море і не готові ризикувати.

"Відповідно, про висадку морського десанту в цьому контексті навіть і говорити не доводиться", – додав Плетенчук.

Додамо, що про присутність арктичної піхоти на території України Дмитро Плетенчук повідомляв ще у квітні 2024 року. Тоді він казав, що арктична техніка "чудово палала чудово палала після роботи артилерійської бригади 406 зі складу морської піхоти Військово-морських сил".