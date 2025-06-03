Увеличение количества российских "хотелок": политолог проанализировал меморандум Кремля

2 июня во время переговоров в Стамбуле российская делегация передала представителям Украины меморандум с изложенными условиями, при выполнении которых Россия якобы согласится на прекращение войны.

Как отметил политолог Николай Давидюк в эфире 24 Канала, эти условия абсолютно неприемлемы. По его словам, американская администрация такого же мнения.

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Россия будет вынуждена уменьшить количество "хотелок"

Российская сторона в очередной раз настаивает на выводе украинских войск из захваченных Россией территорий – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской – и наложении ограничений на Вооруженные Силы, включая отказ от вступления в НАТО.

Как отметил политолог, российская "логика" выглядит примерно так: "Не отказываетесь от четырех областей – заберем шесть. Не отказываетесь от пяти – заберем семь". Это типичная российская бравада, которая не имеет под собой реальной почвы. Россия не сможет этого сделать.

Это условия, на которые точно никто не будет соглашаться,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Американская пресса уже отреагировала, отметив, что администрация Дональда Трампа считает эти условия неприемлемыми. Президент США может вообще выйти из переговорного процесса, но при этом продолжит оказывать Украине поддержку – разведданные, вооружения, и, возможно, даже увеличит ее. Если Европа параллельно начнет конфисковывать российские активы, это может привести к серьезным последствиям для России.

"Россия сегодня играет в браваду, но рано или поздно будет вынуждена уменьшить свои требования. Мы еще не на этом этапе, но он близок. Если повторить еще несколько успешных операций за последние дни, это может быть неплохая история", – заметил политолог.

Заметьте! Несколько дней назад Украина поделилась своим меморандумом с российской стороной, но от Москвы не было никакого ответа по этому документу.

Ситуация может стать для России еще хуже: СБУ повредила 41 самолет, может поразить столько же, и будет делать это до тех пор, пока не останется ни одного. Поэтому сейчас – момент, когда Украина может забрать все козыри из рук Трампа, перенеся инициативу к своим.