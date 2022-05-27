Россия переместила кучу техники и РСЗО на оккупированную Херсонщину

Российские оккупанты переместили на временно оккупированную Херсонщину большое количество военной техники. Это необходимо им для доукомплектования подразделений, что понесли потери на Николаевском и Криворожском направлениях.

Ситуация на Юге Украины

Так, в Херсонскую область перетащили боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня. Кроме того, для логистического обеспечения тех же подразделений, враг перемещает и автомобили.

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Однако есть и хорошие новости из Херсона. Там отлично сработали Воздушные силы ВСУ – украинский самолет МиГ-29 сбил вражеский истребитель Су-35 .

Враг активно действует на Южнобужском направлении. Там россияне сосредоточились на том, чтобы удержать занятые ранее позиции, а также работают над сковыванием действий украинских войск и пытаются не допустить опрокидывание резервов сил обороны на другие направления.

Оккупанты продолжают обстреливать украинские подразделения и предприняли попытку штурма в районе Любомировки. Однако она не принесла им ожидаемого результата.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота продолжают изолировать район ведения боевых действий, проводят разведку и огневую поддержку на приморском направлении.

Актуальная ситуация в других направлениях фронта

Самой напряженной остается ситуация на Востоке Украины . Враг пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а затем продолжает наносить авиаудары, обстреливать и штурмовать города Донбасса.

27 мая оккупанты избивали из артиллерии по Святогорску, Богородичному и Вернополье, а под авиаудары врага попали Славянск и Довгенькое.

Захватчики также проводили штурм у Щедрищевого, Боровского и Тошковки. Там до сих пор продолжаются бои.

На Авдеевском направлении россияне нанесли удары с артиллерии по гражданской инфраструктуре вблизи Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Песков и Марьинки.

На Харьковщине кафиры пытаются восстановить железную дорогу , чтобы улучшить логистическое обеспечение своих войск на временно занятых территориях. Для этого они привлекают подразделения 29-й отдельной железнодорожной бригады из Смоленска, в распоряжении которой есть соответствующая техника и оборудование.

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