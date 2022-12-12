Россия перешла на тактику мобильных групп: в ВСУ оценили ее эффективность

На Востоке Украины оккупанты решили изменить свою тактику. Теперь, взяв пример с Вооруженных Сил Украины, используют так называемые мобильные группы.

В эфире 24 канала спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый отметил, что это вынужденный шаг врага. Они ведь фактически 5 месяцев бросали на убой своих людей и понимали, что это ничего не дает.

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Кроме того, Сергей Череватый отметил, что хоть и туго, но россияне учатся у нас. Они увидели успешность тактики малых групп, которую Вооруженные Силы Украины использовали еще с боев за Киев. Именно поэтому россияне пытаются провести подобные действия – особенно на Бахмутском направлении.

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"Однако мы не даем это сделать. Совершенствуем систему наблюдения, совершенствуем систему их поражения. Когда они маневрируют, пытаемся определить их координаты и ударить. Когда они ближе подходят, то уничтожаем стрелковым оружием – в первую очередь крупнокалиберными пулеметами", – пояснил представитель группировки войск "Восток".

Он отметил, что это труднее, особенно учитывая погоду. Однако все же наши военнослужащие более сообразительны и они справляются с этой угрозой.

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