В ефірі 24 каналу речник угруповання військ "Схід" Сергій Череватий зазначив, що це вимушений крок ворога. Адже вони фактично 5 місяців кидали на забій своїх людей й розуміли, що це нічого не дає.

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Крім того, Сергій Череватий зазначив, що хоч й туго, але росіяни вчаться у нас. Вони побачили успішність тактики малих груп, яку Збройні Сили України використовували ще починаючи з боїв за Київ. Саме тому росіяни пробують провести схожі дії – особливо на Бахмутському напрямку.

Дивіться повне відео з речником угруповання військ "Схід" на ютубі 24 каналу:

"Проте ми не даємо це зробити. Удосконалюємо систему спостереження, удосконалюємо систему їхнього враження. Коли вони маневрують, намагаємося визначити їх координати та вдарити. Коли вони ближче підходять, то знищуємо стрілецькою зброєю – в першу чергу крупнокаліберними кулеметами", – пояснив речник угруповання військ "Схід".

Він зазначив, що це важче, особливо з огляду на погоду. Проте все ж таки наші військовослужбовці кмітливіші й вони справляються з цієї загрозою.

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